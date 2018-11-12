Скандал с "Играми непокоренных": появились новые подробности о фейковом АТОшнике

Коллаж РБК-Украина

Девушка, которая оказывала первую помощь Белобокову, рассказала подробности

Видео: YouTube/theБабель

Появился еще один свидетель, который утверждает, что участник "Игр непокоренных" Александр Белобоков получил свою травму не в зоне военных действий на Донбассе, а во время отдыха на пляже. Об этом пишет издание theБабель.

Александра Тищенко, которая получила медицинское образование в Мариуполе, сообщила, что она оказывала первую помощь Александру Белобокову, когда он получил травму руки. По ее словам, рука Александра Белобокова была травмирована винтом мотопараплана.

"Над ними (мужчина) на каком-то летающем объекте парил и пострадавший пытался руками достать до летающего. Его руки "попали в механизм, и после этого он сразу выбежал из воды на пляж. Я увидела, что он схватился за левую руку… увидела много крови", - рассказала Александра Тищенко.

Она отметила, что кисть мужчины держалась буквально на лоскутке кожи. Аптечки на пляже не оказалось, и она пыталась остановить кровь подручными средствами. После этого пострадавшего отправили в больницу и его дальнейшей судьбе она ничего не знает.

Александра Тищенко призналась, что с Белобоковым не была знакома и после инцидента не интересовалась даже его именем. На данный момент девушка проживает в Краснодаре. Она опознала Белобокова на снимке, где он сфотографирован вместе с ортопедом – травматологом Александром Савичем.

Девушка рассказала, что инцидент с Белобоковым произошел в мае 2014 года, что подтверждает историю Евгении Кацаран, которая была озвучена ранее.

Скриншоты (thebabel)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинский призер "Игр Непокоренных" рассказал о победах.

А также писали о том, что появились подробности скандала с участником "Игр Непокоренных", который выдал себя за участника боевых действий.

Видео: РБК-Украина