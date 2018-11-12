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Скандал з "Іграми нескорених": з'явилися нові подробиці про фейкового АТОшника

STYLERЖиття    12.11.2018 - 16:00
Скандал з "Іграми нескорених": з'явилися нові подробиці про фейкового АТОшника
Колаж РБК-Україна

Дівчина, яка надавала першу допомогу Белобокову, розповіла подробиці

Відео: YouTube/theБабель

З'явився ще один свідок, який стверджує, що учасник "Ігор нескорених" Олександр Белобоков отримав свою травму не в зоні військових дій на Донбасі, а під час відпочинку на пляжі. Про це пише видання theБабель.

Олександра Тищенко, яка отримала медичну освіту в Маріуполі, повідомила, що вона надавала першу допомогу Олександру Белобокову, коли він отримав травму руки. За її словами, рука Олександра Белобокова була травмована гвинтом мотопараплана.

"Над ними (чоловік) на якому-то літаючому об'єкти ширяв і потерпілий намагався руками дістати до літаючого. Його руки потрапили в механізм, і після цього він одразу вибіг з води на пляж. Я побачила, що він схопився за ліву руку... побачила багато крові", - розповіла Олександра Тищенко.

Вона зазначила, що кисть чоловіки трималася буквально на клаптику шкіри. Аптечки на пляжі не виявилося, і вона намагалася зупинити кров підручними засобами. Після цього постраждалого відправили до лікарні та про його подальшу долю вона нічого не знає.

Олександра Тищенко зізналася, що з Белобоковим не була знайома і після інциденту не цікавилася навіть його ім'ям. На даний момент дівчина проживає в Краснодарі. Вона пізнала Белобокова на знімку, де він сфотографований разом з ортопедом – травматологом Олександром Савичем.

Дівчина розповіла, що інцидент з Белобоковим стався в травні 2014 року, що підтверджує історію Євгенії Кацаран, яка була озвучена раніше.

 

Скріншоти (thebabel)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що український призер "Ігор Нескорених" розповів про перемоги.

А також писали про те, що з'явилися подробиці скандалу з учасником "Ігор Нескорених", який видав себе за учасника бойових дій.

Відео: РБК-Україна

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