Сколько украинцу нужно работать на iPhone: удивительные цифры

Сколько дней надо работать украинцам, чтобы заработать на разные модели iPhone

На днях стало известно, что компания Apple снизит цены на некоторые флагманские модели iPhone. Об этом сообщил глава компании Тим Кук.

Он заявил, что понижение цены произойдет во второй раз за двенадцать лет. По его словам, устройства будут стоить дешевле в тех странах, чья валюта значительно снизилась по отношению к доллару США. В то же время, в каких именно странах снизятся цены на iPhone, пока точно неизвестно.

Зарплата повысилась, цены на iPhone снизились

Тем временем Styler задался вопросом, сколько дней надо работать украинцам, чтобы заработать на iPhone разных моделей.

В конце декабря 2018 года средняя зарплата в Украине составила 10,573 гривны, сообщают в Госкомстате.

iPhone XS – 72 дня

Одни из самых дорогих на рынке Украины, как и в других странах – iPhone XS. Цена зависит от объема памяти и других технических характеристик. Так, согласно данным сайта price.ua, цены на данные модели варьируются от 28 до 36 тысяч гривен.

Международная скидочная платформа Picodi посчитала, что украинцу нужно поработать 136,6 дней, чтобы купить такой гаджет. Быстрее всего на iPhone XS зарабатывают в Швейцарии – за 5,1 дня.

Но эти данные были опубликованы осенью 2018 года - до того, как зарплата в Украине немного выросла, а цена на iPhone XS немного снизилась.

Фото: Скриншот с сайта price.ua

Согласно новым усредненным данным, учитывая среднюю зарплату, теперь украинец может заработать на iPhone XS в среднем за 72 дня.

iPhone 8 – 36 дней

Значительно дешевле украинцам обойдутся более старые, но тоже качественные модели iPhone. Например, iPhone 8 в Украине в среднем продают за 15-18 тысяч гривен.

Получается, что эту модель среднестатистический украинец может купить после того, как проработает примерно 36 дней. Конечно, с учетом того, что больше абсолютно никуда не будет тратить заработанные деньги.

Фото: Скриншот с сайта price.ua

iPhone 6 – 19 дней

Еще дешевле украинцам обойдутся более ранние модели смартфонов. Например, iPhone 6 или 6s в Украине стоят от 6 до 8 тысяч гривен.

Получается, чтобы заработать iPhone 6 или 6s, среднестатистическому украинцу придется работать примерно 19 дней.

Фото: Скриншот с сайта price.ua

Напомним, ранее сообщалось, что компания Apple в 2019 году представит три модели iPhone.

Кроме того, стало известно, что вскоре Apple исправит связанную с прослушкой уязвимость в FaceTime.