Скорую не вызвали: скандал в столичной школе набирает обороты

Видео: (YouTube/Cніданок з 1+1)

В киевской школе №11 ребенок получил тяжелую травму головы, однако работники учреждения даже не удосужились вызвать скорую и отказались нести ответственность за ученицу. Об этом информирует "Cніданок з 1+1".

Киевлянка Яна Синицкая отвезла ребенка в школу, а через два часа ей позвонила классный руководитель и сообщила, что ее дочь Маша на перемене разбила голову об батарею.

Мать моментально приехала в школу и узнала, что ее ребенок в медпункте, а скорую никто не вызвал. Тогда она сама поехала с ребенком в больницу. Там Маше наложили швы. К слову, сотрудников удивило, что в школе так халатно отнеслись к здоровью девочки.

"Есть приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, нарушивших этот алгоритм. А именно медицинской сестры, которая должна сразу сообщить классному руководителю, что сразу надо вызывать скорую помощь. А также заместителю директора, потому что зная, что такое произошло она могла продублировать вызов скорой", - сообщила результаты школьного расследования директор Оксана Садовская.

В свою очередь, юристы говорят, что в подобных ситуациях самым главным является здоровье ребенка. Поэтому для начала нужно позвонить медсестре, которая оценит критичность ситуации. По словам экспертов, в законе вообще нет формулировки, что скорую в школу нужно вызывать только по согласованию родителей.

Мать пострадавшей написала заявление в полицию, она обвиняет школу в неоказании ребенку медицинской помощи. "Моя цель, чтобы были наказаны виновники в этой ситуации. Такое спускать просто нельзя", - говорит она.

Напомним, что родители-убийцы жестоко расправились с дочкой, растворив ее тело в кислоте. Тревогу забили соседи, которые заметили, что ребенок перестал появляться во дворе с другими ребятами.

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А также сообщали, что под Николаевом школьнику оторвало руку. Ребенок нашел у родителей некий крупнокалиберный патрон и, решив удовлетворить некое свое любопытство, попытался с помощью отвертки разобрать боеприпас.