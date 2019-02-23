Слепо отстаивают московский патриархат: на Волыни священник устроил стрельбу

В ходе стрельбы никто не пострадал

В селе Жидичин на Волыни произошел конфликт со стрельбой вокруг Свято-Николаевского храма, община которого недавно перешла к Православной церкви Украины. Об этом рассказал свидетель инцидента Тарас Высоцкий на своей странице Facebook.

По его словам, около 03:30 ночи настоятель Свято-Николаевского храма УПЦ МП села Жидичин протоиерей Владимир Гелета открыл огонь из огнестрельного оружия по людям, которые просто грелись у бочек, охраняя храм.

При этом священнослужитель сделал 4 выстрела и заявил, что дает час на то, чтобы все разошлись, в ином случае он всех будет расстреливать.

"Расцениваем данные действия, как посягательство на жизнь и здоровье граждан. Ребята, с которыми мы дежурили реально слышали свист пуль над головой", - написал Высоцкий.

После этого люди позвонили в полицию. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Также по словам Высоцкого, 22 февраля в 23:00 был зафиксирован факт поджога хозяйственных сооружений с живым поголовьем на территории монастырской экономии. К счастью, пожар удалось потушить собственными силами, а представители ДСНСУ составили соответствующий акт.

"Продолжаем дежурство вместе с сотрудниками полиции для обеспечения законности и правопорядка, а также мирного урегулирования ситуации и избежания провокаций", - подчеркнул он.

Пользователи сети были шокированы таким поведением священника.

"Люди слепо отстаивают московский патриархат, чем это не сепаратизм (5 лет войны)? Прячась за маской (Украинской Церкви), люди поддерживают "русский мир", Позор! Что еще должно случиться, чтобы эти люди различали где "свое", а где "вражеское", - прокомментировал Любомир Павлович.

"Боже, воюем за Украину, за нашу Украину, а тут такое? Кошмар, в окопы, в АТО, там не будет дури в голове. За что ребята погибают?", - отметила Люда Грыцюк.

"Такое поведение для батюшки просто не допустимо! Грош цена таким людям. Батюшка должен людей сплотить, а они раскалывают. Батюшка должен иметь уважение как не к людям, то хотя бы к самому себе и либо достойно остаться с людьми, или уйти! И после всего нагло смотрят людям в глаза и еще что-то требуют! Ни стыда, ни совести у них нет", - написала Оксана Харчук-Стародуб.

"Я не скажу, что шокирована. Потому что никогда не воспринимала этого человека за священника. От него что угодно можно ожидать", - отметила Вера Лищук-Олейник.

Напомним, что священники РПЦ поплакались на ПЦУ в международные организации.

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