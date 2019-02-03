Смерть Децла: чем запомнился культовый рэпер

Известный рэпер ушел из жизни в возрасте 35 лет
Умер российский репер Децл (Кирилл Толмацкий). Ему было всего 35 лет. Исполнителю стало плохо в ночь на третье февраля после концерта в Ижевске - Децл потерял сознание прямо в гримерке. Прибывшие медики делали мужчине уколы адреналина, но это тоже не помогло - врачи констатировали смерть от остановки сердца.
Толмацкий родился в 1983 году в Москве. После окончания British International School в Швейцарии он начал заниматься музыкой и писать рэп. В 2000 году вышел хит, прославивший артиста на все пост-советское пространство . Композиция называется "Вечеринка" ("У Децла дома..."). В том же году вышел дебютный альбом Кирилла.
За свою карьеру Децл выпустил девять сольных альбомов. Последняя пластинка под названием "Неважно, кто там у руля" увидела свет в 2018-м.
Децл часто был фигурантом скандалов, учавствовал в популярном шоу "Последний герой", говорил, что если бы не занимался музыкой, то "пошел бы в училище при Министерстве иностранных дел".
У Толмацкого осталась жена Юлия и сын Антоний 2005 года рождения.
Лучшие песни Децла, прославившие его:
"Вечеринка"
Видео: YouTube/Detsl aka Le Truk
"Письмо"
Видео: YouTube/Detsl aka Le Truk
"Слезы"
Видео: YouTube/Detsl aka Le Truk
"Весна 8-го дня (feat. Грин Грей)"
Видео: YouTube/Moon Records
"Кто ты?"
Видео: YouTube/Detsl aka Le Truk
Добавим, что точные сведения о причине смерти Децла будут сообщены после экспертизы.
Напомним, что стали известны подробности смерти звезды "Операции Ы".
Ранее сообщалось, что пятницу, 1 февраля, на 82-м году скончался известный телеведущий и диктор Центрального телевидения СССР Евгений Суслов.