Смерть звезды "Операции Ы": стали известны подробности

Фото: Скорая помощь (wikipedia.org)

За годы своей жизни актриса сыграла в более 200 фильмах

На днях скончалась 86-летняя российская актриса Валентина Березуцкая, которая большинству была известна по роли в фильме "Операция Ы". Причина смерти - внезапная остановка сердца. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Стало известно, что в последние годы соей жизни за актрисой присматривала сиделка. Именно она нашла Березуцкую в ее квартире, когда актрисе стало плохо, ей не хватало воздуха и она начала задыхаться.

Сиделка вызвала скорую помощь, но спустя два часа после реанимационных действий медиков актриса скончалась.

Фото: (youtube.com/TVCenter)

Валентина Березуцкая сыграла в более 200 фильмах. Стоит отметить, что известность актрисе принесли роли таких в фильмах, как "Операция Ы", "Вечный зов", "Покровские ворота", "Любить по-русски", "Летят журавли" и другие. Она также снималась в фильмах "Дневной дозор", "ДМБ" и "Антикиллер".

Среди известных актеров, кто снимался в фильме "Операция Ы", осталась 73-летняя актриса Наталья Селезнева.

В 1992 году Березуцкая получила звания Заслуженной артистки России. В 2004 году стала лауреатом премии "Ника" в номинации "Лучшая главная женская роль" за роль в фильме "Старухи".

Свою первую роль Березуцкая получила в 1954 году, тогда будучи еще студенткой она снялась в фильме "Об этом забывать нельзя". Последняя ее роль – фильм "Романе с кокаином", который вышел на экраны в 2013 году.

Напомним, что 1 февраля умер легендарный телеведущий и диктор Центрального телевидения СССР Евгений Суслов, ему был 81 год.

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