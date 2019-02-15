Смерть студентки в лесу: у водителя автобуса не выдержало сердце

Коллаж РБК-Украина

В больницу попала и еще одна фигурантка трагической истории

Водитель рейсового автобуса, которого обвиняют в гибели студентки из Житомирской области, которую он якобы высадил на трассе ночью, не выдержал нападок со стороны сообщества и слег с сердечным приступом. Об этом сообщает издание Kr24.ua.

Разговоры о гибели студентки Ирины Дворецкой не утихают уже несколько недель и многие винят в смерти девушки именно водителя автобуса, в котором она ехала той злополучной ночью. В программе "Говорит Украина" юрист-криминолог Анна Маляр отметила, что вину водителя еще нужно доказать.

"То, что произошло тогда, можно инкриминировать как подвергание человека опасности. На улице ночь, мороз, снега по колено. Эти факторы представляют опасность для жизни. Но очень важно в этой ситуации суметь доказать взаимосвязь между действиями Желинского и смертью Ирины", - сказала Маляр.

После выпуска передачи обсуждение трагедии разгорелось с новой силой. Украинцы высказывали свое мнение о том, кто на самом деле виноват в гибели девушки – водитель автобуса, который оставил ее ночью на трассе в мороз, или родственники, которые не отреагировали на звонок Ирины и не бросились ей на помощь.

Эксперты же считают, что даже если Дворецкая вышла из автобуса по собственной воле, то водитель все равно несет часть ответственности за произошедшее.

Стало известно, что водитель автобуса Олег Желинский был недавно госпитализирован в кардиологическое отделение областной Житомирской больницы. У него случился сердечный приступ.

Кроме того, в ту же самую больницу госпитализировали и маму Ирины Дворецкой. Медики диагностировали у нее экссудативный плеврит. Ей предстоит операция по откачиванию жидкости.

Напомним, ранее мы писали о том, что журналисты показали место гибели девушки и прошли по ее пути.

А также рассказывали о том, что возможно в гибели Ирины Дворецкой виноваты родственники.