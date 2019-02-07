Смертельная встреча: чем обернулось свидание для пары из Сумской области

Коллаж РБК-Украина

Мужчина выпил лишнего и убил девушку

6 января в 21:00 в Сумской области произошел ужасный инцидент: мужчина пригласил на свидание девушку, а после избил ее кулаками и попытался скрыть преступление. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Злоумышленник вызвал "скорую" и рассказал врачам, что свою знакомую случайно нашел на улице лежащей на снегу в беспомощном состоянии. Однако позже выяснилось, что они познакомились буквально пару часов назад и распивали спиртное в одном из заведений.

А после того, как решили продолжить знакомство в другом месте и вызвали такси, между молодыми людьми возник конфликт и пара принялась выяснять отношения прямо на улице. Парень в порыве ярости начал избивать девушку кулаками. И перестал только тогда, когда жертва потеряла сознание.

Испугавшись последствий, и желая отвести от себя все подозрения, он придумал версию о "случайно найденной знакомой" и вызвал неотложку. В больнице женщине диагностировали травматический разрыв селезенки с острой кровопотерей. Все попытки медиков спасти ей жизнь оказались тщетными - несколько часов спустя 36-летняя пациентка умерла. Убийце грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

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