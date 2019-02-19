Смертельное ДТП в Харькове: что сказала Зайцева в суде

Коллаж РБК-Украина

Адвокаты утверждают, что Дронов виноват в аварии больше, чем Зайцева

Во вторник, 19 февраля, в Киевском районном суде города Харькова продолжились дебаты по делу о смертельном ДТП на улице Сумской в Харькове с участием Алены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Адвокат Зайцевой Евгений Мельниченко выступил первым и объяснил, почему отсутствовал на прошлых дебатах. Он вынужден был уехать в Киев, так как его ребенок попал в больницу. Подробности он попросил не разглашать.

После этого слово дали обвиняемой Алены Зайцевой, которая сообщила, что раскаивается, признает свою вину и обещает больше никогда не садиться за руль.

"Я признаю все пункты нарушений ПДД, которые мне инкриминируются в обвинительном акте. Я чувствую свою вину. Конечно, я никогда не сяду больше за руль, об этом не может быть и речи. Я действительно искренне каюсь, поэтому я признаю все иски. Я буду стараться с семьей погасить их по мере своих возможностей. Я готова отвечать и нести наказание, которое мне назначит суд. У меня все, спасибо", - заявила Зайцева.

Адвокат Мельниченко добавил, что нужно проанализировать все обстоятельства аварии и указывает на то, что второй обвиняемый, Геннадий Дронов, возможно более виноват в ДТП, чем Зайцева.

"Дронов мог затормозить, двигаясь на "жёлтый". Зайцева не могла остановиться и избежать столкновения, поскольку был короткий путь торможения. Дронов мог избежать столкновения, сбросив скорость. Он начал ускоряться за 3 секунды. Зайцева не могла затормозить. При скорости 65 км/час Зайцева не могла остановить транспорт. У нее не было обязанности останавливать автомобиль. Для пешеходов был красный 18 секунд", - сказал адвокат.

В конце своей речи он просит суд вынести справедливое решение с учетом искреннего раскаяния Зайцевой и всех обстоятельств аварии.

Еще один адвокат, Юлия Козырь попросила не учитывать слова врача-нарколога Федирко и принять во внимание то, что ее подзащитная готова добровольно погасить убытки всем пострадавшим.

Далее слово дали прокурорам Максиму Блохину и Валерию Бухану. Они отметили, что вина обоих водителей полностью доказана и просят суд дать им максимальное наказание.

Напомним, ранее мы писали о том, что адвокат Зайцевой сделал громкое заявление.

А также рассказывали о том, что прокуроры просят 10 лет лишения свободы для Зайцевой и Дронова.