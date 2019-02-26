Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева покинула зал суда

Обвиняемой помогли выйти из зала суда во время оглашения приговора

Алена Зайцева, обвиняемая в совершении жуткой смертельной аварии в Харькове на улице Сумской, внезапно покинула зал суда, в котором сегодня, 26 февраля, судьи начали зачитывать приговор. Об этом сообщает издание "Город Х".

Во время зачитывания приговора в зале суда, Алена Зайцева сообщила, что ей стало плохо. К ней немедленно вызвали медиков и вывели из зала для оказания медицинской помощи.

Как сообщает издание, ранее стало плохо одному из присутствующих в зале – пожилому мужчине. Его также вывели для оказания медицинской помощи.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Алена Зайцева во время дебатов выступила с последним словом и сказала, что признает себя виновной. Также она пообещала, что больше никогда не сядет за руль и постарается компенсировать всем пострадавшим последствия от аварии.

А также рассказывали о том, что прокуроры просят суд назначить наказание для Алены Зайцевой и Геннадия Дронова в виде 10 лет лишения свободы, без учета смягчающих обстоятельств.

Кроме того, мы писали о том, что один из адвокатов Алены Зайцевой заявил, что никакие препараты она не принимала, честно раскаивается и сама в детстве стала жертвой автомобильной аварии.