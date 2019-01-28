Соблазняют и мучают: боевики разразились новым бредом об украинках

Данный фейк подхватили многие национальные телеканалы

Боевики "ДНР" батальона "Спарта" начали распространять странную информацию о том, что их бойцов выманивают тренированные женщины-агенты. Об этом информирует "Вернись живым".

Брошюры подобного содержания оккупанты размещают на своих позициях на территории оккупированного Донецкого аэропорта. По данным оккупантов, завербованные украинскими спецслужбами женщины, знакомятся с боевиками в соцсетях, а затем, используя психотропные вещества выманивают их на подконтрольную территорию Украины.

В брошюре приводится пример "жуткой истории" боевика по имени Игорь Солод, которого задержали возле поселка городского типа Зайцево, есть даже видео его допроса, которое показали национальные телеканалы. В ролике мужчина утверждал, что служил в рядах "ДНР" гранатометчикам с 2015 года. В плен сдался после того, как заблудился и закончились патроны.

Бойца двадцать четвёртой бригады, который задержал диверсанта Солода, зовут Коля. Он смог задержать мужчину без единого выстрела и потому был удостоен государственной награды.

Напомним, что в сети разоблачили очередной фейк росСМИ. Российские журналисты в годовщину Евромайдана показали в передаче "Первого канала" мужчину, который якобы живет в нищете в Украине. На своем сайте известный блогер Илья Варламов рассказал, что участник передачи на самом деле житель Беларуси и к Евромайдану отношения не имеет.

Ранее мы писали о том, что в Словакии распространился фейк про Украину. В частности речь идет о картинке, на которой изображена непонятная карта Украины. В словацкой полиции отмечают, что секретарь ООН Пан Ги Мун еще в 1991 году просил о регистрации границ в Украине. И поскольку ее не было, значит Украины не существует.

А также рассказывали о том, что на росТВ опозорились из-за Украины. Во время эфира ведущая Ольга Скабеева почему-то "официально" удалила из наших магазинов соль, что следует из опубликованного видео.