Сотни людей останутся без работы: в Днепре скандал из-за закрытия важной больницы

265 человек могут остаться без работы из-за возможного закрытия больницы в Днепре

В городе Днепр могут закрыть важную больницу. Об этом в комментарии для Styler эксклюзивно рассказали сотрудники Днепропетровской городской клинической больницы №8.

"Главная проблема заключается в том, что наша больница присоединяется к онкодиспансеру. Если все остальные больницы реорганизуются, они просто становятся коммунальными предприятиями, то нашу больницу именно закрывают, отдав ее онкодиспансеру", - комментирует старшая медсестра отделения анестезиологии и интенсивной терапии Оксана Луценко.

По ее словам, такая процедура не предусматривает реорганизации больницу. Поэтому есть риск, что ее закроют.

"Люди лишатся работы. А у нас работает очень много персонала. Наша больница занимает семь этажей, в ней работает почти триста человек. В год через нашу больницу проходит около 12 тысяч пациентов. 8 тысяч из них лечатся с использованием наркоза", - добавляет старшая медсестра.

Фото: Крупная больница в Днепре оказалась под угрозой закрытия (предоставлено для Styler)

В больнице, которая оказалась под угрозой закрытия – много успешно работающих отделений.

"У нас есть детское лор-отделение, два взрослых лор-отделения. Также есть офтальмологическое отделение, детская челюстно-лицевая хирургия, консультативная поликлиника, дневной стационар. Есть также и лаборатория, рентген, операционный блок, отделение анестезиологии и интенсивной терапии. Мы единственные оказываем круглосуточную медицинскую помощь детям и взрослым с лор, офтальмо- и челюстно лицевой патологией. В ночное время, кроме нас, эту помощь никто не оказывает. Поэтому мы и являемся специализированной больницей. Если нас нас закроют, то куда пациенты будут обращаться?" - добавляет она.

Фото: Сотрудники больницы планируют выйти на митинг в защиту своих прав (предоставлено для Styler)

О риске реорганизации путем присоединения к онкодиспансеру (и как следствие – закрытия больницы) сотрудники сотрудники узнали в понедельник 18 февраля из новости на сайте облсовета.

"Мы в данный момент получаем разрешение на санкционированный митинг, которым хотим выразить протест против закрытия медучреждения", - говорит Оксана Луценко.

"Онкодиспансер, к которому нас присоединяют, хотят перенести в наше здание. А те территории, где он сейчас находятся, хотят отдать под застройку, где может появиться торгово-офисный центр. Получается, что фактически у нас забирают здание. Мы написали обращение к президенту Украины с просьбой повлияют на ситуацию. С одной стороны, решение о закрытии принимает не президент, а местная власть, а с другой – мы просто не знаем, как еще можно повлиять на эту ситуацию", - добавляет она.

Фото: Сотрудники больницы надеются, что на сессии облсовета решение примут в их пользу (предоставлено для Styler)

В пятницу 22 февраля 2019 года состоится сессия облсовета, на которой будет приниматься соответствующее решение.

"Мы хотим, чтобы это решение было в нашу пользу, чтобы больницу не закрыли. Мы стараемся что-то сделать, а не сидеть, сложа руки. Если нас закроют, то 265 человек, которые работают в больнице, останутся на улице без работы”, - говорит Оксана Луценко.

При этом в больнице сообщают, что понимают необходимость реорганизации и закрытия больниц, которые являются убыточными и малоэффективными. Но их больница ежедневно принимает множество пациентов: она рассчитана на 200 стационарных коек, 90 коек дневного стационара и 120 поликлинических посещений за смену.

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