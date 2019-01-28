Средь бела дня: грабитель вынес из музея картину у всех на глазах

Очевидцы рассказали, как действовал преступник

В Третьяковской галерее в Москве произошло дерзкое ограбление. Неизвестный среди бела дня, на глазах у работниц и посетителей вынес картину Архипа Куинджи "Ай-Петри Крым", которая была написана в 1908 году.

Как сообщили очевидцы, молодой человек выглядел как музейный работник. Он уверенно подошел к картине, вынул ее из рамы, скрутил и спокойно вышел.

Смотрительница зала, на глазах у которой это происходило, не сразу поняла, что произошло. Только через некоторое время работники галереи догадались вызвать полицию и сообщить об ограблении.

Через несколько часов удалось выяснить марку автомобиля, на которой уехал похититель и объявить план-перехват.

Рано утром 28 января полиция смогла найти грабителя. Ему 31 год и ранее он уже отбывал наказание за преступление. Украденное полотно он спрятал на стройке в Одинцовском районе. Также выяснилось, что действовал он не один.

Пользователи социальных сетях уже высказали свое мнение по поводу наглой кражи картины Куинджи. Они пишут, что это символично и "Крым украли 2.0".

"Все ради скреп, укради у ближнего своего", "У Путина Крым украли. Ржака!", "Все законно: среди посетителей выставки был проведен референдум, вежливые люди контролировали процесс, картина была по-глупости отдана когда-то Хрущевым. Ее вернули в родную гавань", "Уже шутили на тему: "Я сама дочь смотрителя музея, не все так однозначно?"

Скриншоты

Напомним, ранее мы сообщали о том, что под Киевом ограбили народного депутата.

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