"Ставили утюг на спину, били, душили": под Житомиром грабители жестоко издевались над фермерами (видео)

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Преступники несколько часов пытали семью

В Житомирской области грабители ворвались в частный дом и несколько часов пытали семью фермеров. Об этом сообщает ТСН.

Преступники требовали деньги и ценности. Они пытали хозяев на глазах у детей.

"Ставили утюг на спину, били, душили, приставляли нож к горлу. Руки были связаны", - рассказала пострадавшая Любовь Самчик.

Посреди ночи женщина услышала, как кто-то поднимается на второй этаж дома.

"Я вышла из спальни и увидела, что они поднимаются – и начала кричать", - рассказала жертва.

Мужчины были в балаклавах. Они ворвались в дом, связали семью и начали ее избивать. Преступники пытали родителей, ставя раскаленные утюги на спину, угрожали убить.

"Где ваши сейф, тайники, нычки. Я сразу сказал: это все, что есть, забирайте автомобиль, но оставьте нам жизнь", - рассказал владелец дома.

Видео: Грабители несколько часов пытали семью фермеров (tsn.ua)

"В черной одежде, масках, перчатках. Получил несколько ударов в лицо. Нас связали, это продолжалось где-то полтора часа, но это очень медленно все шло", - вспоминает пострадавший Максим Самчик.

Грабители забрали несколько тысяч гривен, 800 долларов и украшения. Уйдя из дома, преступники всех оставили связанными.

"Я не знаю, какими усилиями, мы подползли друг к другу, просто перегрызли эти нити. Это ужас", - пояснил Максим Самчик.

Освободившись, семья вызвала "скорую" и полицию. Следователи выяснили, что один из грабителей залез в дом через окно, а затем открыл дверь и впустил остальных.

Напомним, что в Киеве неизвестные избили и ограбили парня.

Как утверждает издание, нападение произошло около двух часов ночи. На молодого человека напали сзади, со спины. Его ударили по голове, а потом нанесли удар ножом в область бедра.

Кроме того, злоумышленники отобрали у пострадавшего сумку. По словам молодого парня, в ней было около 100 гривен наличными.

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