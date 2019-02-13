Не стесняйтесь: Ницой устроила разборки с полицией

Писательница привела пример из жизни

Известная украинская писательница Лариса Ницой, которая ранее сделала громкое заявление о РФ, рассказала, как некоторые сотрудники правоохранительных органов переходят на государственный язык во время общения только после соответствующего замечания. На своей странице в соцсети Facebook в среду, 13 февраля, она описала одну из таких ситуаций.

Писательница также призвала не стесняться требовать от собеседников переходить на украинский язык.

"Пройдет время и они забудут, что на этой земле звучала чужая", - добавила Ницой.

Она рассказала, что ее мужу Андрею позвонил участковый на предмет плановой проверки хранения оружия. Полицейский разговаривал на русском языке. После упоминания о недавнем скандале с избиением активистов возле отдела на Подоле в Киеве, когда один из силовиков кричал "Ложись, Бандера!", правоохранитель смутился.

После этого Ницой заметила на своем телефоне неизвестный пропущенный вызов. Когда она набрала этот номер, ей ответил тот же участковый, но уже на украинском языке. Рассказал, что уже пообщался с ее супругом.

Скрин: facebook.com/larysa.nitsoi

В комментариях к сообщению пользователи сети стали делиться собственным опытом в подобных ситуациях и, не без иронии, давать советы:

"Просто надо говорить, что не понимаю что вы говорите. Перезвоните, как выучите украинский. Но круто, проверяют хранение оружия по телефону";

"Испугался ваших слов больше, чем оружия";

"Зашел в пиццерию в Чернигове. "(рус.)Добрый день. Что будете заказывать"? А я им на португальском говорю: "я не понимаю, что вы говорите". Он: "Слушай, он иностранец". Я ему на португальском: "нет, я украинец, и хочу, чтобы вы со мной разговаривали на украинском языке". Он: "Слушай, Света, он говорит, что не понимает украинского языка Что будем делать?" И тут я начал разговаривать на украинском. Вы бы видели их выражения на лице. Ну провел с ними беседу, как миленькие разговаривали на хорошем украинском языке";

Как сообщалось ранее, недавно писательница Лариса Ницой заявила, что в Украине языковой закон нужен для того, чтобы защитить украинский язык от заимствованных слов. Она подчеркнула, что не нужно никого заставлять разговаривать на украинском языке, но язык нужно популяризировать и распространять.

Также мы писали о том, что писательница Лариса Ницой прокомментировала скандальное интервью экс-певицы и новоиспеченного политика Анастасии Приходько журналистке "5 канала" Янине Соколовой, которое закончилось уходом артистки во время прямого эфира. Ницой заявила, что многие не обратили внимание на поток "путинско-кремлевско-пропагандистского мусора, который навешала журналистка".