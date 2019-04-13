Сторож выстрелил мальчику в висок: новая версия произошедшего

Под Днепром парень прострелил голову школьнику. Пуля из пневматической винтовки попала в висок и застряла в мозгу. К слову, данное событие обросло неожиданными подробностями, передает ТСН.

Инцидент произошел на территории тракторной бригады села Тарасовка. 26-летний парень сидел в подсобке предприятия, сторожил. Оказывается, сюда часто приходили местные ребята, в частности, чтобы пострелять из пневматического ружья.

Видео: (YouTube/ТСН)

В тот вечер, постреляв по жестянкам, компания допоздна играла в карты. К ним подошел 13-летний парень и попросил сигарету, а когда тот отказал, то начал рыться в вещах работников бригады. Тогда злоумышленник и выстрелил. Однако виновник утверждает, что не хотел ранить ребенка.

К слову, в школе утверждают, что семиклассник учится посредственно и часто прогуливает учебу, конфликтует. В селе причиной несчастья считают недосмотр родителей, которые закрывали глаза на ночные развлечения детей. Привлекать ли их к ответственности за невыполнение родительских обязанностей будут решать следователи.

Напомним, что в Днепре мужчина устроил стрельбу по детям из окна многоэтажки. Таким образом он решил распугать ребят, которые шумно играли во дворе. Одному из мальчиков стрелок попал в голову.

Ранее мы сообщали, что в школе под Львовом ученику выстрелили в глаз из пневматического ружья при проведении учебных стрельб.

Также мы писали о том, что новозеландский стрелок упомянул в своем манифесте Украину - он угрожал расправится с мусульманами во всем мире, в том числе и в нашей стране.