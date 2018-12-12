"Там звезда - двойник Путина": в сети скандал из-за концерта KAZKA в Канаде

Коллаж РБК-Украина

Представители украинской диаспоры в Канаде обратились к музыкантам

Организацией концерта мегапопулярного группы KAZKA в Канаде занимаются промоутеры, которые "раскручивают" российских звезд. Об этом сообщили в сообществе Ukrainians in Toronto в Facebook.

При этом, представители украинской диаспоры обратились к музыкантам с предложением предоставить контакты именно украинских промоутеров, которые привозили в Торонто Сергея Притулу и его "Вар'ятів", а "не российское COMEDY".

"Это, кстати, те же люди, которые организовали показ украинского фильма "Киборги" с аншлагами, а не российского спекталю "Любовь по понедельникам". А еще у нас в общине есть команды, которые привозили Олега Скрипку, Руслану, MadHeads, ТІК и "Океан Эльзы", а не Диму Билана и Ани Лорак; которые проводят крупнейшие на материке фестивали и умеют привести канадцев на украинские события. Это, кстати, те самые люди, которые собирают здесь деньги на бронежилеты и кровоостановочные средства, а потом на протезы и психологическую реабилитацию ветеранов. Тех, которые не фигурируют в COMEDY Club, как мы знаем, потому что там звезда - двойник Путина", - говорится в сообщении.

При этом канадцы просят KAZKA понять их правильно.

"Никаких требований. Мы все делаем свой выбор и часто под грузом трудных обстоятельств. Просто, правда, жаль, что группа из вашей силой воздействия и уровнем внимания за рубежом именно так выбрала впервые приехать в наш город. Почти плакали", - добавили авторы поста.

Скриншот поста (facebook.com/UkrTO)

Сообщение сразу же вызвало волну возмущения среди украинцев.

"Тю, так а что удивляться, когда-то и Вакарчук приезжал с российскими промоутерами... Чистый бизнес. Они же "внє палітікі"... Чтобы им пусто было", - написал один юзер.

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"Жаль, конечно, что так сложился первый приезд группы... Но меня больше волнует ситуация с украинской музыкой в целом, чем ситуация с отдельно взятым туром. Считаю, что первопричиной такой ситуации является зритель/слушатель и его предпочтения. Еще лет 5-10 и не будет кого возить и для кого", - прокомментировал другой пользователь.

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К слову, в Ukrainians in Toronto отметили, что нужно дождаться озвучивания официальной позиции группы и не "хейтить" KAZKA безосновательно.

Напомним, ранее KAZKA открестились от концертов в РФ и выступлений на российских шоу. До этого на сайтах для продажи билетов попала в список исполнителей на проекте "Песня года" в Дюссельдорфе, который организовывали россияне.

Также мы писали о том, что российских звезд "попустили" через KAZKA.

Видео: РБК-Украина