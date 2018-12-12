"Там зірка - двійник Путіна": в мережі скандал через концерт KAZKA в Канаді

Колаж РБК-Україна

Представники української діаспори у Канаді звернулися до музикантів

Організацією концерту мегапопулярного гурту KAZKA у Канаді займаються промоутери, які "розкручують" російських зірок. Про це повідомили у спільноті Ukrainians in Toronto в Facebook.

При цьому, представники української діаспори звернулися до музикантів з пропозицією надати контакти саме українських промоутерів, які привозили до Торонто Сергія Притулу і його "Вар'ятів", а "не російське COMEDY".

"Це, до речі, ті самі люди, що організували показ українського фільму "Кіборги" із аншлагами, а не російського спекталю "Любовь по понедельникам". А ще у нас в громаді є команди, які привозили Олега Скрипку, Руслану, MadHeads, ТІК та "Океан Ельзи", а не Діму Білана та Ані Лорак; які проводять найбільші на материку фестивалі та вміють привести канадців на українські події. Це, до речі, ті самі люди, які збирають тут гроші на бронежилети та кровозупинні, а потім на протези та психологічну реабілітацію ветеранів. Тих, що не фігурують в COMEDY Club, як ми знаємо, бо там зірка - двійник Путіна", - йдеться у дописі.

При цьому канадці просять KAZKA зрозуміти їх правильно.

"Жодних вимог. Ми всі робимо свій вибір та часто під тягарем скрутних обставин. Просто, правда, шкода, що гурт із вашою силою впливу та рівнем уваги за кордоном саме так обрав вперше приїхати в наше місто. Майже плакали", - додали автори поста.

Скріншот поста (facebook.com/UkrTO)

Допис відразу ж викликав хвилю обурення серед українців.

"Тю, так а що дивуватися, коли і Вакарчук приїздив з російськими промоутерами... Чистий бізнес. Вони ж "внє палітікі"... Щоб їм пусто було", - написав один юзер.

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"Шкода, звичайно, що так склався перший приїзд групи... Але мене більше хвилює ситуація з українською музикою загалом, ніж ситуація з певно взятим туром. Вважаю, що першопричиною такої ситуації є глядач/cлухач і його вподобання. Ще років 5-10 і не буде кого возити і для кого", - прокоментував інший користувач.

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Скриншот

До слова, в Ukrainians in Toronto наголосили, що треба дочекатися озвучення офіційної позиції гурту і не "хейтити" KAZKA безпідставно.

Нагадаємо, раніше KAZKA відхрестилися від концертів в РФ і виступів на російських шоу. До цього на сайтах для продажу квитків потрапила в список виконавців на проекті "Пісня року" в Дюссельдорфі, який організовували росіяни.

Також ми писали про те, що російських зірок "попустили" через KAZKA.

Відео: РБК-Україна