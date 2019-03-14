Греть или не греть: Комаровский развенчал популярный миф о простуде

Комаровский утверждает, что пить теплое во время простуды - это исключительно наша ментальная традиция

Доктор Евгений Комаровский, который ранее сообщил об опасности влажных салфеток для маленьких детей, рассказал о том, стоит ли подогревать воду и остальные напитки во время простудных заболеваний. Соответствующую публикацию педиатр сделал в своем Instagram.

По мнению известного врача, если вы привыкли пить холодную воду и остальные напитки, не стоит во время ОРВИ подогревать их даже до комнатной температуры.

Комаровский утверждает, что привычка к "теплому питью", которое обычно рекомендуют врачи, - это истинно наша ментальная традиция.

В мировой медицине наоборот рекомендуют пить холодные напитки при ОРВИ, когда вы чувствуете боль в горле. Поскольку холод на миндалины очень облегчает состояние, - пишет Комаровский.

"Если вы привыкли пить холодное, специально греть во время болезни, совсем никакой необходимости нет", - заявляет доктор.

Комаровский рассказал о теплом питье во время простуды (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy/)

К слову, Евгений Комаровский рассказал, как обезопасить квартиру для маленького ребенка.

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