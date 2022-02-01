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Топ-5 ошибок, которые приводят к неудачам в жизни: их совершает каждый

Новина українською →
Вторник 01 февраля 2022 17:02
Топ-5 ошибок, которые приводят к неудачам в жизни: их совершает каждый Фото: Психолог назвала пять причин невезения в жизни (www.pexels.com)
Автор: Styler

Жизненные неудачи о всем фронтам – в личной жизни, в вопросах самореализации и финансовой сфере способны выбить из колеи кого угодно, но стоит искать причины, а не расстраиваться из-за последствий.

Психолог Влада Попутаровская на странице в Instagram назвала топ-5 причин неудач, которые существенно усложняют жизнь и тормозят успех.

1. Отсутствие веры, что получится

Не верю = не делаю = нет результата = я так и знал!

Топ-5 ошибок, которые приводят к неудачам в жизни: их совершает каждый

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Установки:

  • "во Вселенной недостаточно ресурса для меня"
  • "зачем просить / делать - все равно не дадут / не будет"
  • даже если попрошу - не получу
  • получу не то / недостаточно
  • все остальные получают то, что им нужно, и только я должен обходится без этого и т.д.

Поведение: человек не верит, что получит необходимое, не будет тянуться к тому, в чем нуждается и не будет добиваться этого.

2. Отсутствие действий

Установки:

  • Все понимаю. Все знаю. Не делаю.

Это люди, которые постоянно изучают, как зайти в воду, чтобы поплыть, изучают множество техник, но … не заходят. Теоретики, которые так и не добрались до практики.

3. Инфантилизм

Топ-5 ошибок, которые приводят к неудачам в жизни: их совершает каждый

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Установки:

  • Мне очень хочется всех жалеть
  • Я очень люблю каждого котика

Инфантилизм во взрослом возрасте выглядит как мышление жертвы – "я не...", а дальше:

  • Я не могу
  • Я не знаю
  • Я не успеваю
  • Я не справляюсь, и т.д.

4. Пресловутая ответственность

Богатый человек всегда тащит ее на себе:

  • Если не получилось – он виноват
  • Если получилось – тоже его заслуга
  • Если времени нет – ты сам себе это организовал
  • Работа не устраивает – ты сам ее выбрал
  • Денег не хватает – ты не разобрался
  • Выгорание – ты себя сюда привел

В чем суть: если ты - причина того, что с тобой происходит, значит, ты можешь повернуть все на 180 градусов!

5. Сценарии

Все дело в силе привычки. По-другому человек не знает и не умеет, как думать и поступать. Всю жизнь так живет. И другие так живут. Иных схем нет.

Стоит расширить рамки восприятия. Вокруг – вагон информации и примеров. Психолог поделилась простым упражнением, которое поможет изменить деструктивный сценарий жизни.
Топ-5 ошибок, которые приводят к неудачам в жизни: их совершает каждый

Иллюстративное фото (instagram.com/vladaolegovna)

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, какие признаки указывают на готовность к новым отношениям.

Также мы писали о пяти признаках того, что человек имитирует эмоции.

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