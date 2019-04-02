Трагически погиб укранский футболист: ему было всего 28

Сергей Довбун умер - что известно об украинском футболисте (иллюстративное фото: torange.biz)

Сергей Довбун был игроком футбольного клуба "Горняк"

Сергей Довбун трагически погиб в возрасте 28-ми лет. Футболист ранее выступал за команду "Горняк" (Кривой Рог). О смерти своего бывшего игрока сообщили в пресс-службе команды.

За "Горняк" Сергей играл на протяжении двух лет - с 2012 по 2014 год. Он провел 50 матчей и отметился тремя забитыми голами. Что касается других комманд, то Довбун в основном выступал за дублирующие составы.

Известно, что меньше месяца назад футболист отпраздновал свое 28-летие. О причинах гибели футболиста пока не сообщается.

"Футбольный клуб "Горняк" с болью в сердце сообщает о трагическом уходе из жизни своего экс-футболиста 2012-2014 гг. Сережи Довбуна. Сергей был светлым человеком, настоящим профессионалом, а его улыбка навсегда останется в памяти каждого из нас. ФК "Горняк" выражает свои глубокие соболезнования родным и близким Сережи. Светлая память", - сказано на сайте футбольного клуба.

Сергей Довбун умер - что известно об украинском футболисте (фото: fcgornyak.dp.ua)

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