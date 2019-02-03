Труп ребенка на плывущей льдине: новая информация об ужасной трагедии

Мальчик погиб, когда возвращался домой со школы

Видео: YouTube/ТСН

В пятницу, 1 февраля, в Волынской области в городе Рожище на льдине на реке Стыр нашли труп ребенка. Случайная прохожая увидела плывущий по реке детский рюкзак и вызвала спасателей ГСЧС, они обнаружили под льдиной тело мальчика.

По информации полиции следов насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено, сообщает ТСН.

Мальчик оказался 7-летним первокласник школы №3 города Рожище. Целый день он был на уроках. Трагедия, вероятно произошло, когда ребенок возвращался домой после занятий.

Вечером в школе организовали родительское собрание, чтобы выяснить, был ли с ребенком еще кто-то из школьников.

Как сообщил директор учебного заведения Леонтий Ткачук, ученик был в этот день на уроках. "Сегодня никаких конфликтов с ребенком в школе не было", - заверил он.

Тело ребенка напрвили на судебно-медицинскую экспертизу. Полиция занимается поиском свидетелей.

Напомним, ранее мы сообщали о подробностях стрельбы на Лесном массиве в Киеве, в результате которой пострадал пятилетний ребенок - пуля попала ему в глаз.

Также мы писали о том, что женщина продала свою шестилетнюю дочь соседу, чтобы иметь возможность прокормить остальных своих детей.

К слову, мы сообщали, что мать пятимесячной девочки, умершей от побоев отчима, обвиняет врачей, которые оказывали ребенку первую помощь, в халатности.

Видео: РБК-Украина