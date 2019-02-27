Цену себе не сложат: пользователи сети об отказе группы КAZKA выступать на Евровидении

В сети прокомментировали отказ группы КAZKA от Евровидения 2019

KAZKA не будет представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение 2019. Пользователи сети прокомментировали заявление группы.

Много людей поддержали группу KAZKA, которая отказалась от выступления на Евровидении 2019. Но есть и те, кто осудил коллектив.

"Артисты - молодцы! Красиво показали вместе и дружно, что они думают о событиях последних дней! Снимаю шляпу!", - прокомментировал Вячеслав Толстых.

"На нет и суда нет, но продажные подватники не пройдут. "Голуби мира" хоть один раз перед своим выступлением объявили, что возмущены анексией Крыма, возмущены "заблудившимся десантниками рашки". Хотите рубить бабки везде, не выйдет - опасно сидеть на двух стульях. А то, что кандидаты 2-ого и 3-ого места отказались - это их дело, но их следует сделать не выездными", - отметила Валентина Визитиу.

"Сомневаюсь, что у них достаточно мозгов на подобное заявление! А до следующего года о вас вообще забудут!", - написал Николай Москаленко.

"Я единственного не понимаю, зачем выступать на конкурсе, а потом (нет, мы не хотим) делать финт ушами. Не хотели, нечего было выступать", - прокомментировала Надежда Ференс.

"Респект, артисты не разменная монета политиков. Это труженики, талантище. Украина богата талантами", - отметила Наталья Шипина.

"Молодцы, уже три коллектива отказались. В за***цу Евровидение!", - прокомментировал Роман Веренцов.

"Артисты - молодцы! Красиво показали вместе и дружно, что они думают о событиях последних дней!",- подчеркнула Горячева Света.

"Во Притула с Джамалой влипли. Хоть самим теперь едь", - отметила Житенева Оксана.

"Артисты, вы правильно решили, ждем в следующем году",- написала Раиса Зинькевич.

"Цену себе не сложат, а на самом деле - три рубля в базарный день", - отметила Александра Федорова.

"Казочка вы умницы. Я так и думал, что вы не предатели", - прокомментировал Руслан Одолинский .

"В случае с Казкой это хорошая мина при плохой игре. Они просто не показали уровень, при котором можно было бы ехать на конкурс", - отметила Ирина Климчук.

"Прежде всего, вы должны осознать, что вы представляете Украину и будете выступать от имени всех украинцев, а не играть со своими амбициями", - написала Тамара Чернишевская.

"Все, что не делается, все к лучшему. А вот с тех, кто эту шайку-лейку пригласил в отбор и прорекламировал надо спросить. А послать надо не эту шушеру, а самых достойных, самых талантливых. На Голосе країни таких полно и со своими песнями", - отметила Наталья Калиниченко.

"Значит просто в себе не уверены. Да это и к лучшему", - написала Татьяна Хотыненко.

Напомним, что еще одни финалисты Нацотбора отказались от Евровидения 2019.

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