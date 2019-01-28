Угорели во время отдыха во Львове: в деле о гибели киевских туристов новая информация

Коллаж РБК-Украина

Появились данные о том, кого обвинят в неисправности колонки и вытяжки

Львовская полиция, которая расследует дело о гибели двух киевских туристов в съемной квартире из-за отравления угарным газом, склоняется к тому, что отвечать за неисправность колонки будет владелец этой квартиры. Об этом сообщает сайт OBOZREVATEL.

Киевляне Анастасия Ковальчук и Андрей Рассказчиков были обнаружены мертвыми в арендованной квартире во Львове 10 января. Еще одна пара, которая приехала вместе с ними на каникулы, оказалась в больнице. Причина – отравление угарным газом.

Изначально соседи и хозяин квартиры утверждали, что молодые люди якобы зажгли печку, чтобы согреться, а она была неисправна. Но эта версия не подтвердилась и при выяснении обстоятельств стало известно, что все молодые люди получили отравление после посещения ванной, где включали горячую воду с помощью колонки.

В полиции сообщили, что собственник квартиры установлен и вероятная причина отравления – повреждения вытяжки, которая не сработала при включении газовой колонки.

"Собственник квартиры установлен. В квартире был недавно сделан ремонт, все новое. Там установлена газовая колонка и старый камин. Эксперты уже осмотрели квартиру, теперь экспертиза будет устанавливать откуда там появился газ. Возможно, что и вытяжка не так сработала", - рассказала спикер областной полиции Светлана Добровольская.

Сестра погибшего парня, Кристина Ермакова, рассказала, что квартиру туристам сдавал не владелец, а молодая девушка по имени Кристина Янко. Именно она вела переписку, а также вручила ключи от квартиры по приезду. Оказалось, что девушка – внучка владельца квартиры.

Также Ермакова отметила, что Кристина Янко предупредила ребят о неисправности печки.

"Компания по аренде готова передать все данные по этой квартире. Понятно, что она сдавалась не первый раз. Хотя следствие говорит, что, мол, дедушка там жил, но первый раз сдал ее ради копеечки. Мы тогда поинтересовались, а где же были вещи дедушки, мы же видели, что в квартире ничего лишнего не было. Пожилой владелец сказал следователям, что они где-то в коробке, но следователи ничего не нашли. Также дедушка утверждает, что у него есть документы на установку газовой колонки, но он забыл где они находятся", – рассказала сестра погибшего.

Она считает, что виновным могут сделать владельца квартиры, 74-летнего пенсионера. Его могут обвинить в том, что он перед поселением молодых людей включал печку в квартире.

Однако следователи рассказали, что предположительно источником угарного газа была именно колонка. Ее демонтировали и отправили на комиссию, которая продлится несколько месяцев. А вот вытяжка в квартире – ненастоящая и никуда не ведет.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что отец киевлянки рассказал правду о трагедии во Львове.

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