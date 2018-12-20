В Украине ожидается ухудшение погодных условий 21 декабря

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

В пятницу страну снова накроют снегопады

В пятницу, 21 декабря в стране существенно ухудшится погода. Синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега, дожди и существенное повышение температуры воздуха. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

На востоке Украины пройдет небольшой снег, в Днепре – снег с дождем. Температура воздуха днем поднимется. Ожидается от 0 до -2 градусов. Ночью от -1 до -5 градусов.

В южных областях будет пасмурно, но без осадков. В Одессе воздух прогреется до +3 градусов, в Николаеве и Херсоне до +2 градусов. Ночью в регионе от -1 до -3 градусов.

В Крыму пасмурно, осадки не прогнозируются. Днем от +3 до +5 градусов. Ночью от -1 до +1 градуса.

На севере синоптики прогнозируют небольшой снег. Днем температура воздуха будет от -1 до +1 градуса. Ночью опустится до -4 -6 градусов.

В западных областях пройдет снег, а также мокрый снег с дождем. Дневная температура воздуха составит от 0 до +2 градусов. Ночью от -3 до -5 градусов. В Черновцах и Тернополе возможно понижение ночной температуры до -7 градусов.

В центральной части страны также будет идти умеренный снег. Днем температура воздуха будет от -1 до +1 градуса. Ночью ожидается от -2 до -4 градусов.

В Киеве 21 декабря ожидаются осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица. Днем от -1 до +1 градуса. Ночью похолодает до -3 -5 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

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