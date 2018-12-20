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В Україні очікується погіршення погодних умов 21 грудня

STYLERЖиття    20.12.2018 - 21:04
В Україні очікується погіршення погодних умов 21 грудня
Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

У п'ятницю країну знову накриють снігопади

У п'ятницю, 21 грудня в країні істотно погіршиться погода. Синоптики прогнозують опади у вигляді мокрого снігу, дощі і істотне підвищення температури повітря. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

На сході України пройде невеликий сніг, в Дніпрі – сніг з дощем. Температура повітря вдень підніметься. Очікується від 0 до -2 градусів. Вночі від -1 до -5 градусів.

У південних областях буде хмарно, але без опадів. В Одесі повітря прогріється до +3 градусів, у Миколаєві і Херсоні до +2 градусів. Вночі від -1 до -3 градусів.

У Криму хмарно, опади не прогнозуються. Вдень від +3 до +5 градусів. Вночі від -1 до +1 градуса.

На півночі синоптики прогнозують невеликий сніг. Вдень температура повітря буде від -1 до +1 градуса. Вночі опуститься до -4 -6 градусів.

У західних областях пройде сніг, а також мокрий сніг з дощем. Денна температура повітря становитиме від 0 до +2 градусів. Вночі від -3 до -5 градусів. В Чернівцях і Тернополі можливо зниження нічної температури до -7 градусів.

В центральній частині країни також буде йти помірний сніг. Вдень температура повітря буде від -1 до +1 градуса. Вночі очікується від -2 до -4 градусів.

У Києві 21 грудня очікуються опади у вигляді мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вдень від -1 до +1 градуса. Вночі похолодає до -3 -5 градусів.

В Україні очікується погіршення погодних умов 21 грудня

Карта погоди (meteo.gov.ua)

Раніше ми писали про те, що синоптики дали невтішний прогноз погоди на вихідні дні.

А також ми повідомляли про те, яка погода очікується в Україні в останні дні грудня.

Синоптики попереджають про сніг у Києві Потепління в Україні: синоптик дав точний прогноз
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