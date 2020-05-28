В Украине резко похолодает и зальет ливнями: каким областям сильно не повезет

Погода в Украине в ближайшие дни начнет снова ухудшаться. Синоптики предупреждают о резком понижении температуры воздуха, сильных ливнях, грозах, местами возможен даже град.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, в субботу ожидается понижение температуры воздуха в нескольких областях. Также возможен сильный ветер, со штормовыми порывами во всех областях страны.

На востоке Украины пройдут сильные грозы, местами возможны ливни. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от +12 до +16 градусов, днем воздух прогреется до +18 +21 градуса. В Днепре и Полтаве будет холоднее, от +16 до +18 градусов.

В южных областях будут идти дожди, ветер до 12 м/с. Ночью в регионе от +12 до +14 градусов, днем прогреется до +18 +20 градусов. В Крыму будет идти дождь, ночью +11 +13, днем до +20 градусов.

На севере пройдут сильные ливни, ожидается усиление ветра до штормовых порывов. Ночью от +9 до +11 градусов, днем ожидается от +15 до +17 градусов.

В западной части страны пройдут сильные ливни, возможны грозы и град. Ночью температура опустится до +8 +10 градусов, днем ожидается от +11 до +13 градусов, теплее будет на Закарпатье – до +17 градусов.

В центральной части страны кратковременные дожди и ливни, сильный ветер. Ночью +9 +11 градусов, днем от +15 до +18 градусов.

В Киеве 30 мая синоптики прогнозируют сильные ливневые дожди, усиление ветра до штормовых значений. Ночная температура воздуха составит +9 +11 градусов, днем воздух прогреется до +15 +17 градусов.

Карта погоды в Украине на 30 мая

Тем временем, в пятницу, 29 мая, в Украине также ожидается дождливая погода и усиление ветра.

На востоке страны будет тепло, ночью +12 +14 градусов, днем от +21 до +24 градусов. Однако во всех областях региона будут идти сильные дожди.

В южных областях пройдут кратковременные дожди, местами сильные. Ночная температура воздуха будет колебаться от +10 до +13 градусов, днем ожидается от +17 до +20 градусов. В Крыму дождь, ночью +11 +13 градусов, днем до +19 градусов.

На севере страны дождь будет идти ночью, а также в дневные часы. Температура воздуха ночью +10 +12 градусов, днем от +16 до +18 градусов.

В западных областях синоптики прогнозируют дожди, местами возможны ливни. Ночная температура воздуха будет колебаться от +9 до +11 градусов, днем прогреется до +14 +17 градусов.

В центральной части страны дождь будет идти и ночью, и днем. Температура воздуха будет колебаться от +10 +12 градусов в ночные часы, до +17 +19 градусов днем.

В Киеве 29 мая пройдут кратковременные дожди. Ветер сильный, до штормовых порывов. Ночью от +10 до +12 градусов, днем прогреется до +16 +18 градусов.

Карта погоды в Украине на 29 мая

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик Наталка Диденко спрогнозировали Украине новый температурный рекорд.

А также сообщали о том, что синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление.