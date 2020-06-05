В Украине возобновляют авиасообщение: правила в аэропорту "Борисполь" и куда можно будет полететь

В аэропорту "Борисполь" начнут действовать новые правила
В Украине с 5 июня начнут возобновлять пассажирские авиаперевозки. Первые два рейса будут совершены внутри страны. Обслуживать рейсы будут только в одном терминале аэропорта "Борисполь" – в терминале D.
В пятницу, 5 июня, из аэропорта "Борисполь" полетят первые пассажирские рейсы после карантина из-за пандемии коронавируса. На этот день запланировано два рейса: из Киева в Днепр, Wind Rose – 7W105 и Киев-Одесса – Международные авиалинии Украины – PS1053.
В пресс-службе "Борисполя" рассказали, как будут теперь осуществляться рейсы в Украине и каких правил теперь придется придерживаться в здании аэропорта.
"Просим пассажиров обращать внимание и следовать знакам дорожного движения и с запасом планировать свое время на дорогу до аэропорта – возможны пробки", - сказано в сообщении.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине вводятся новые правила для полетов.
А также мы рассказывали о том, что с 5 июня начинают возобновлять авиаперевозки и сообщали, какие рейсы и когда начнут летать в июне.
Автор: Анна Шиканова