ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине запретили популярное лекарство от гриппа

STYLERЖизнь    25.02.2019 - 09:24
В Украине запретили популярное лекарство от гриппа
Коллаж РБК-Украина

Запрет связан с фальсификацией определенной серии лекарств

В Украине под запрет попало известное лекарство от гриппа и простуды Фармацитрон Форте. Об этом информирует пресс-служба Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками.

Запрет связан с фальсификацией определенной серии лекарственного средства (серия F-80615 не изготавливалась производителем Фармасайнс Инк, Канада и не ввозилась на территорию Украины).

"Запрещаю реализацию, хранение и применение лекарственного средства Фармацитрон Форте, порошок для орального раствора по 23 г в пакете, по 10 пакетов в картонной коробке, серии F-80615, с маркировкой производителя Фармасайнс Инк., Канада", - указано в сообщении.

Украинцам рекомендуют проверить наличие указанной выше серии препарата и принять меры по ее изъятию из обращения для дальнейшей утилизации или уничтожения.

Напомним, что ранее под запрет попало популярное лекарство от кашля, которое оказалось опасным для жизни. В ходе новых доклинических испытаний у препарат "Эреспал" был обнаружен побочный эффект.

Мы писали, что в Украине запретят тестирование косметики на животных. Также перечень запрещенных ингредиентов будет увеличено в 3 раза, производители смогут использовать только безопасные красители, консерванты, УФ-фильтры.

А также о том, что украинцам сообщили о правилах возврата некачественного лекарства. Самое важное - не выбрасывать чек заранее. Для начала убедитесь, что с лекарствами все в порядке, иначе потом возврат денег будет произвести невозможно.

Дубиль рассказал, как снизить цены на лекарства в Украине В Харьковской обл. разоблачили коррупционную схему приобретения лекарств
Новости Украины лекарства
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь