Украинка вошла в топ "молодых звезд фотографии" по версии Adobe

Иллюстративное фото: фотограф (PxHere.com)

Девушку признали одной из лучших фотографов мира

Компания Adobe опубликовала новый список "молодых звезд фотографии", среди которых оказалась 23-летняя украинка. Об этом говорится в блоге компании,

"Ирина Громоцкая родилась в семье ученых и выросла в среде, где поощрялось обучение. Она начала заниматься фотографией в возрасте 20 лет и научилась использовать свою новую DSLR-камеру с помощью YouTube-уроков и интервью с фотожурналистами", - говорится в сообщении.

Так, фотограф-самоучка "отошла от формальной портретной съемки, склоняясь к уличной фотографии".

"Благодаря этому она может запечатлеть женщин и детей в их привычном окружении. Проекты девушки сосредоточены вокруг прав женщин. Она надеется использовать свою работу для того, чтобы показать, как женщины живут и ведут повседневную борьбу", - подчеркивается в тексте сообщения.

Фото: пример работы Ирины Громоцкой (theblog.adobe.com)

Кстати, действующая чемпионка Европы в беге на 800 метров Наталья Прищепа во соревнований по легкой атлетике-2018 в Берлине (Германия) удивила публику благородным поступком.

Также сообщалось, известный украинский фотограф и оператор Ян Доброносов решил поехать на заработки в Польшу. Об этом он сам написал на своей Facebook-странице.

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