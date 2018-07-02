"Это не нормально": известный украинский фотограф едет на заработки в Польшу

Ян Доброносов принял решение поехать работать в Польшу, чтобы заниматься фото как творчеством

Известный украинский фотограф и оператор Ян Доброносов решил поехать на заработки в Польшу. Об этом он сам написал на своей Facebook-странице.

По словам Яна, сейчас в Украине ему не удается заниматься фото как творчеством, поскольку для того, чтобы заработать на месяц обычной жизни, ему приходится работать в две, а иногда и в три смены.

"Утром для интернет-издания, затем халтурка, а вечером обработка материала. То есть, все время работа. При этом же хочется творить, а мысли только о доходах. Это не нормально, и понимаю это давно. Потому принял решение выехать в Польшу на более простые и практичные профессии. Мне не страшны изменения, но есть момент, который меня гложет. Я обожаю фотографировать", - отметил Доброносов.

Скриншот поста (facebook.com/yan.dobronosov)

Пользователи поддерживают решение фотографа и считают, что "иногда такие радикальные развороты - к лучшему".

Ян Доброносов известен как автор многих резонансных снимков, сделанных ним в зале и кулуарах украинского парламента.

Ян Доброносов (фото: facebook.com/yan.dobronosov)

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