"Це не нормально": відомий український фотограф їде на заробітки в Польщу

Ян Доброносов прийняв рішення поїхати працювати до Польщі, щоб займатися фото як творчістю

Відомий український фотограф та оператор Ян Доброносов вирішив поїхати на заробітки у Польщу. Про це він сам написав на своїй Facebook-сторінці.

За словами Яна, зараз в Україні йому не вдається займатися фото як творчістю, оскільки для того, щоб заробити на місяць звичайного життя, йому доводиться працювати у дві, а іноді й у три зміни.

"Вранці для інтернет-видання, потім халтурка, а ввечері обробка матеріалу. Тобто, весь час робота. При цьому ж хочеться творити, а думки тільки про доходи. Це не нормально, і розумію це давно. Тому прийняв рішення виїхати в Польщу на більш прості і практичні професії. Мені не страшні зміни, але є момент, який мене гризе. Я обожнюю фотографувати", - зазначив Доброносов.

Скріншот поста (facebook.com/yan.dobronosov)

Користувачі підтримують рішення фотографа і вважають, що "іноді такі радикальні розвороти - на краще".

Ян Доброносов відомий як автор багатьох резонансних знімків, зроблених ним у залі та кулуарах українського парламенту.

Ян Доброносов (фото: facebook.com/yan.dobronosov)

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