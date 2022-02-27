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Украинские бойцы взорвали мост между Бучей и Ирпенем. Продолжается бой

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Буча, Воскресенье 27 февраля 2022 10:26
Украинские бойцы взорвали мост между Бучей и Ирпенем. Продолжается бой Фото: Украинская армия взорвала мост между Бучей и Ирпенем (t me Tsaplienko)
Автор: Людмила Жукова

Украинские бойцы взорвали мост между Бучей и Ирпенем. Бой с оккупантами продолжается.

Об этом сообщил Андрей Смолий.

"Буча. Киевская область. Пригород Киева. Украинские бойцы взорвали мост между Бучей и Ирпенем. Колонна оккупантов заблокирована в Буче. Суетится по поселку. Идет бой", - сообщил Смолий.

Украинские бойцы взорвали мост между Бучей и Ирпенем. Продолжается бой

Напомним, что в Бучу вторглась российская техника и движется к центру.

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