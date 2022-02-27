Украинские бойцы взорвали мост между Бучей и Ирпенем. Продолжается бой
Фото: Украинская армия взорвала мост между Бучей и Ирпенем (t me Tsaplienko)
Украинские бойцы взорвали мост между Бучей и Ирпенем. Бой с оккупантами продолжается.
Об этом сообщил Андрей Смолий.
"Буча. Киевская область. Пригород Киева. Украинские бойцы взорвали мост между Бучей и Ирпенем. Колонна оккупантов заблокирована в Буче. Суетится по поселку. Идет бой", - сообщил Смолий.
Напомним, что в Бучу вторглась российская техника и движется к центру.