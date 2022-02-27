Українські бійці підірвали міст між Бучею та Ірпенем. Триває бій
Фото: українська армія підірвала міст між Бучею та Ірпенем (t me Tsaplienko)
Українські бійці підірвали міст між Бучею та Ірпенем. Бій з окупантами триває.
Про це повідомив Андрій Смолій.
"Буча. Київська область. Передмістя Києва. Українські бійці підірвали міст між Бучею та Ірпенем. Колона окупантів заблокована в Бучі. Метушиться по селищу. Йде бій", - повідомив Смолій.
Нагадаємо, що в Бучу вторглася російська техніка і рухається до центру.