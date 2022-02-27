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Українські бійці підірвали міст між Бучею та Ірпенем. Триває бій

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Буча, Неділя 27 лютого 2022 10:26
Українські бійці підірвали міст між Бучею та Ірпенем. Триває бій Фото: українська армія підірвала міст між Бучею та Ірпенем (t me Tsaplienko)
Автор: Людмила Жукова

Українські бійці підірвали міст між Бучею та Ірпенем. Бій з окупантами триває.

Про це повідомив Андрій Смолій.

"Буча. Київська область. Передмістя Києва. Українські бійці підірвали міст між Бучею та Ірпенем. Колона окупантів заблокована в Бучі. Метушиться по селищу. Йде бій", - повідомив Смолій.

Українські бійці підірвали міст між Бучею та Ірпенем. Триває бій

Нагадаємо, що в Бучу вторглася російська техніка і рухається до центру.

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