Как украинцам получить работу в Польше сейчас: инструкция и вакансии

Как получить право на работу в Польше

Если вы беженец, то сразу после пересечения польско-украинской границы, вы должны обратиться в местную администрацию, подтвердить там личность и получить номер PESEL (польский аналог ID-кода).

После этого вы можете законно находиться в Польше в течение 18 месяцев с возможностью продления до 36 месяцев.

Согласно закону, если вы уже получили разрешение на временное проживание, то имеете право и легально работать на территории Польши без обязательного получения разрешения на работу.

Где искать работу

Сегодня вы можете найти работу в Польше, в частности, обратившись в Бюро труда (Государственная служба занятости).

Консультант (рекрутер) проведет собеседование с вами, определит ваши профессиональные навыки, а потом по результатам тестирования осуществит поиск в Центральной базе вакансий и предложит те, что соответствуют вашим навыкам.

Если у вас есть документы, касающиеся вашей профессиональной квалификации и опыта работы, то обязательно возьмите их на встречу.

Также вы можете получить помощь в поисках работы, обратившись на Зеленую линию по телефону 19524. Она работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00.

Можете осуществлять поиск работы самостоятельно. Например, через Центральную базу предложений труда. Ежедневно в базе данных имеется около 70 тысяч рабочих вакансий. Для удобства можно скачать мобильные приложения ePraca или Workport.

Также самостоятельно можно искать работу на сайтах: olx.pl (раздел Praca), gumtree.pl, infoPraca.pl, pracuj.pl, jooble.pl.

А еще часто предложения работы публикуют в различных группах в социальных сетях, например, в Facebook. Большой список мест, где можно найти предложения работы в Польше - по ссылке.

Кроме того, можно воспользоваться платформой трудоустройства UA Talents.

Какие работники востребованы в Польше

Сейчас польские работодатели предлагают достаточно вакансий в сфере HR-менеджемента и продаж.

Также украинки могут без проблем устроиться:

в области пищевой промышленности

на заводах по изготовлению деталей для телевизоров, электроники

на складах одежды

в гостинично-ресторанной сфере

в логистике.

Больше информации о польской государственной помощи беженцам из Украины можно узнать по ссылке.