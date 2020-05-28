Украинцам повысят тарифы на воду: когда и на сколько

В Украине подорожает холодная вода (коллаж РБК-Украина)

Украинцам могут повысить тарифы на холодную воду в 2021 году

В Украине в скором времени могут подскочить тарифы на холодную воду. Это произойдет в 2021 году по решению Нацкомиссии по регулированию электроэнергии и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Хотя такое неприятное известие никого не обрадовало и до новых тарифов еще есть время, этот вопрос уже активно обсуждается среди чиновников и простых людей - потребителей.

Сколько будем платить

В Водоканале напоминают украинцам, что действующий тариф был утвержден 5 февраля 2020 года Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Тарифы планируют поднять на 19%.

Так, 1 куб. м холодной воды будет стоить 27,35 грн. Сейчас украинцы платят по тарифу 22,99 грн за кубометр воды.

В 2021 году за водоснабжение гражданам придется платить 14,74 грн за 1 куб. м. Водоотведение - 12,61 грн.

Что обещают украинцам

Интересно, что мэр Киева Виталий Кличко уже сообщил, что не допустит в столице повышения тарифов на холодную воду. Пока что непонятно, как он сможет сделать так, чтобы решение НКРЭКУ не ступило в силу.

Очевидно, что в других городах проценты подорожания отличаются от столичных, так как условия подачи и отвода воды разные – где-то вода находится ближе, где-то – дальше, но в среднем рост расценок тоже составит около 20%.

Политологи уверяют, что обещания мэров разных городов не повышать цены на коммуналку - это только предвыборная стратегия. Цены все равно повысят.

Что же делать людям

Прежде всего эксперты советуют украинцам установить счетчики воды тем, у кого это еще не сделано. Втрое - это экономия воды. Принимайте вместо ванны душ, а также контролируйте сантехнику, чтобы избежать утечки воды. Если в вашей семье низкие доходы - подавайте заявление на субсидию.

Как мы ранее писали, власти Киева исключают рост тарифов на холодную воду.

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Автор: Людмила Жукова