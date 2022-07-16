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В Украину идет похолодание: синоптик указала, где пройдут дожди с грозами

В Украине 17 июля немного похолодает (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Украине 17 июля, в воскресенье, изменится на несколько градусов. В столице появятся тучи, возможен дождь.

О прогнозе погоды рассказала синоптик Наталка Диденко.

Где пройдут дожди 17 июля

17 июля дожди, кое-где с грозами, пройдут в северных, центральных областях. В западных осадки возможны только на Волыни и Ровенщине.

В южной части Украины и на Востоке будет преимущественно сухо. Температура воздуха в воскресенье ожидается разнообразной. На Юге и юго-востоке будет жарко, +26+31 градус.

В северных областях - похолодает, столбики термометров будут показывать от +18 до +22 градусов.

На остальной территории Украины 17 июля днем ​​предполагается +20+26 градусов.

Синоптик предупредила, что на Западе и Севере 17 июля западный ветер будет временами усиливаться до 15-20 метров в секунду.

По словам эксперта, завтрашнее похолодание в северной части ожидается кратковременным.

"Грядущая неделя обещает быть теплой, а в южной части, на Востоке, в большинстве центральных областей и на Закарпатье нас будет ждать жара - вполне нормальное явление для июля", - сообщила Диденко.

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В столице в воскресенье пройдет дождь, вероятны грозы и похолодание на несколько градусов.

"Днем будет около +19 +20 градусов против сегодняшних ожидаемых +23, +24 градусов. Плюс еще и ветер завтра может усилиться ощутимо, ожидается западное направление", - резюмировала Диденко.

Напомним, сегодня в большинстве областей Украины ожидаются дожди с грозами, местами шквалы.

Кроме того, в Укргидрометцентре рассказали, какого лета в этом году следует ожидать украинцам.

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