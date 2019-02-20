Украину накроют мощные магнитные бури: как уберечься

Метеозависимым людям следует быть осторожными в эти дни

Уже на следующей неделе, 28 февраля и 1 марта, астрономы прогнозируют в Украине магнитные бури уровня G1, а 27 февраля и 2 марта ожидаются магнитные возбуждения близкие к магнитной буре уровня G1.

Метеозависимые люди могут испытать ухудшения самочувствия в эти дни. Также известно, что бури уровня G1 способны влиять на энергетические системы, на космические аппараты и северное сияние.

Людям с болезнями сосудов и сердца следует внимательнее относиться к своему здоровью, хотя и известно, что магнитные бури в Украине несколько слабее, чем в приполярных странах (Норвегия, Финляндия, Швеция, Канада, Россия).

Метеозависимость - это болезненная реакция организма на смену погоды, к примеру, на перепады атмосферного давления или температуры воздуха. Магнитные бури, согласно некоторым исследованиям, влияют на состояние нервной системы и развитие тревожных состояний у человека.

Для того чтобы избавиться, от метеочувствительности, говорят ученые, нужно быть более физически активным, следить за питанием и принимать контрастный душ.

Магнитные бури в Украине негативно повлияют на здоровье (фото: pixabay.com)

К слову, последние исследования говорят, что связь между плохим самочувствием человека и активностью солнца сомнительна. Что касается риска инсультов в этот период, связь между магнитными бурями и развитием этой болезни изучена не до конца.

Медики советуют внимательнее отнестись к своему здоровью, чтобы понять, влияет ли на вас солнечная активность, или же плохое самочувствие может быть симптомом других заболеваний.

К слову, Уляна Супрун недавно развенчала миф о влиянии магнитных бурь на здоровье человека.

Недавно мы писали о том, что популярные препараты от гриппа и ОРВИ, которые так широко рекламируют, могут быть опасными для пациентов и вызывать нарушения иммунной системы.