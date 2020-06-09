Украину зажарит и зальет грозами: каким областям не повезет

Погода в Украине в ближайшие дни будет испытывать на прочность жителей страны. Синоптики предупреждают, что в среду, 10 июня, температура воздуха снова пойдет вверх и местами ожидается до +35 градусов. Одновременно с этим часть Украины окажется в зоне сильных гроз и дождей.

На востоке страны ожидается сухая и жаркая погода, местами возможна небольшая облачность. Ночная температура воздуха поднимется до +17 +20 градусов, днем столбики термометров покажут от +31 до +34 градусов.

В южных областях без осадков, небольшая облачность. Ночная температура воздуха составит +15 +19 градусов, днем температура воздуха поднимется до +33 +35 градусов, в Одессе будет немного прохладнее, +27 +29 градусов. В Крыму солнечно, без осадков. Ночью +17 +19 градусов, днем прогреется до +30 +32 градусов.

На севере страны небольшая облачность, без осадков. Ночью +17 +19 градусов, днем будет жарко, от +31 до +33 градусов.

В западных областях синоптики прогнозируют грозы, местами возможен град. Ночная температура воздуха будет колебаться +14 +16 градусов, днем прогреется до +24 +26 градусов.

В центральной части страны осадки не прогнозируются, возможна небольшая облачность. Ночью от +17 до +19 градусов, днем будет жарко, +31 +33 градуса.

В Киеве 10 июня синоптики прогнозируют сухую погоду, без осадков. Ночью от +17 до +19 градусов, днем термометры покажут от +30 до +32 градусов.

Небольшое понижение температуры воздуха украинцы смогут почувствовать только в субботу, 13 июня. Однако синоптики прогнозируют сильные грозы по всей территории Украины.

Карта погоды в Украине на 10 июня

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве объявлено штормовое предупреждение.

А также рассказывали о том, что синоптики предупредили, что на Украину надвигается рекордная жара.