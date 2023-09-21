UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Український співак показав душевні фото зустрічі з бійцями із передової

Юлік зустрівся з бійцями ЗСУ (фото: instagram.com/julikofficial)
Автор: Styler

Екс-учасник DZIDZIO, співак і шоумен Юлік (Назарій Гук) відвідав бійців з передової та передав дрон.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram артиста.

"Дякую, захисники та захисниці! Радий був завітати до бійців, які повернулись з передової… Далека дорога, більше 1500 кілометрів, але вони того варті", - написав він.

 

Окрім благодійного виступу, Юлік передав дрон, який допоможе нашим бійцям оперативніше знешкоджувати російських окупантів. 

Артисти передали дрон військовим (фото: instagram.com/julikofficial)

Раніше ми писали про молодих артистів, які витісняють "динозаврів" української естради.

Також розповідали про зірок, які переклали свої хіти на українську.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу