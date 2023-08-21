Український співак заявив, що втомився від Tinder і захотів щирого кохання

"Колись я часто знайомився в Tinder. Це викликає залежність. Ти починаєш знецінювати людей. Багато зустрічей змивають не тільки глибину кожного, а ще і твою власну. Ти стаєш все більше й більше самотнім, а твоє внутрішнє світло починає згасати. Власне, через це й народились рядки "Тіндер назавжди той заблокувати". А потім - і уся пісня", - пояснює Денис.

Цікаво, що кліп на "Хочу кохати" був знятий задовго до виходу на екрани мегапопулярного фільму "Барбі" з Марґо Роббі і Раяном Гослінгом. Але артист каже, що багато меседжів із кліпу та фільму перекликаються.

BORYSOFSKY показав відео на пісню "Хочу кохати" (фото: прес-служба артиста)

"Ми втомились від пластикового світу, який нав’язаний нам ззовні. В нестримному бажанні знайти свою "другу половинку" так важливо не втратити себе, відчувати межу, коли ти вже починаєш зливатися з іншим і стаєш співзалежним. Але і трендовий підхід про те, що кожен має бути повноцінним, цілісним - не моє. Мені добре із самим собою, я - цілком самодостатній. Але я все ще не цілісний. Саме тому хочеться знайти того, з ким можна круто і яскраво проживати це життя. Бо коли ти зі своєю людиною, то і весь кайф від життя множиться на два!" - каже співак.

Кадри зі зйомок кліпу "Хочу кохати" (фото: прес-служба артиста)

BORYSOFSKY впевнений, що "Хочу кохати" є позитивною афірмацією, адже після її прослуховування декілька його друзів знайшли щасливі стосунки або своє покликання в житті.