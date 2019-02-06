Улучшения не почувствуют: доходы украинцев резко уменьшатся

Фото: Зарплата в Украине (РБК-Украина)

В то же время те, кто работает, не почувствуют никаких плохих изменений, говорит эксперт

В конце прошлого года эксперт Алексей Дорошенко, глава Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей, вместе с коллегами начал изменять покупательную способность для разных слоев населения. Об этом он рассказал в комментарии для Styler.

"Мы стали измерять покупательную способность для тех, кто живет на пенсию, на минимальную зарплату и среднюю зарплату. Могу сказать, что по итогам 2018-го года мы увидели, что покупательная способность на минимальную заработную плату фактически не росла, но и не упала: она осталась одинаковой", - говорит он.

Что касается пенсий, то люди, которые живут на пенсию, стали получать меньше, чем растут цены на продукты питания и на услуги ЖКХ, говорит эксперт.

Это означает, что их покупательная способность в 2018-м году упала примерно вполовину от роста цен.

Фото: "Покупательская способность на минимальную заработную плату фактически не росла, но и не упала" - эксперт (РБК-Украина)

"Мы также считали, что даже по итогам четырех лет, пенсия росла в два раза медленнее, чем стоимость продуктов. Эта тенденция будет продолжаться и в этом году, что рост пенсии происходит сейчас меньше, чем будущий уровень инфляции, и меньше, чем рост цен на продукты питания", - говорит Алексей Дорошенко.

Что касается средней заработной платы, то ее покупательная способность, скорее всего, останется на той же отметке.

"Потому что рост цен на продукты питания будет в среднем на 12%, а рост реальной средней заработной платы – также на уровне 12%. Поэтому мы с вами увидим, скорее всего, паритет. Но это тот случай, когда для людей с самыми низкими доходами ситуация будет ухудшаться, а те, кто работает, скорее всего, этого не увидят. Вероятнее всего, они будут жить так, как жили в 2018 году. Но и улучшения не почувствуют", – говорит эксперт.

Напомним, ранее развенчали миф о средней зарплате в Украине.

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