В Узбекистане призывают отказаться от русского языка. У россиян от этого "волосы дыбом"

Как видно на фото, опубликованных в Telegram-канале администрации города, листки с распечатанными на них словами, напротив русского из которых стоит крестик, а напротив узбекского - галочка, развешиваются в магазинах, кафе, учебных заведениях, транспорте.

Узбекистан потихоньку отказывается от русского языка (фото: t.me/CHIRCHIQ_RASMIY)

По словам узбекских чиновников, эти акции организованы с целью поддержки государственного языка.

Россияне негодуют

В то же время в РФ журналисты негодуют из-за того, что Узбекистан хочет "искоренить русский язык".

В частности журналист пропагандистского издания "Комсомольская правда" Александр Коц жалуется: "зачем нужен русский, если даже в Москве уже все на узбекском". И добавляет, что от этой новости "волосы дыбом".

"На фоне участившихся скандалов с притеснениями русскоязычного населения в стране, инициатива выглядит как очередной русофобский выпад", - комментирует Коц.

Также против инициативы властей активно выступают русскоговорящие граждане предпенсионного возраста, которые переехали в страну еще во времена СССР.

Почему от русского языка отказываются?

Отметим, что это уже не первый случай, когда в странах Центральной Азии отказываются от русского языка.

Например, недавно в Казахстане русскоговорящих заставляли извиняться на видео.

В Кыргызстане политики регулярно предлагают лишить русский язык статуса официального.

"У русского официальный статус. Мы привыкли к нему и сидим с ним, как привязанная собака. Такого не должно быть", - говорил в 2020-м член конституционного совещания Садирдин Торалиев.

С чем это связано? В частности, эксперты из РФ уверены: русскоговорящие становятся чужими в центральноазиатском регионе "из-за демографических изменений и использования определенными силами националистических настроений".

Хотя, политические силы с "националистическими взглядами" в этих странах если и представлены в высших эшелонах власти, то в незначительном количестве.

Поэтому, скорее всего, причина в том, что страны так называемого постсоветского пространства не хотят образования на своих территориях чего-то вроде "ДНР" и "ЛНР", предпосылками создания которых стала как раз ярая поддержка идей "русского мира" жителями отдельных районов Донбасса и десятилетнее насаждение на этих землях русского языка и культуры.