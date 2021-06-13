Ванга предсказала странам Европы большие трудности: что нас ждет после 2021 года

Болгарская предсказательница считала, что в тридцатых годах начнется повышаться уровень Мирового океана. Существует угроза того, что большие куски суши уйдут под воду, из-за чего многие государства останутся без прибрежных городов.

А вот в середине 21-го века начнется глобальный научный прорыв. В основном он будет в сфере медицины. Не исключено, что врачи смогут увеличить продолжительность жизни человека.

Третья четверть 21 века станет походить на начало ХХ века, так как многие страны пойдут по коммунистическому пути развития, при этом не в ущерб, а с заметными улучшениями.

Предсказала Ванга и новую болезнь, которая настигнет человечество уже в конце 21-го века и унесет миллионы жизней.

Помимо того в конце 21 века возникнут огромные трудности с перенаселением планеты, из-за чего человечеству не буде хватать еды. Многие окажутся за чертой бедности.

А к концу 22 века люди смогут установить контакты с внеземными цивилизациями, а также продвинутся в космических технологиях.