Б/у вещи, которые не следует покупать: выброшенные деньги и риск заболеть

Детское автокресло

По данным Consumer Reports главной причиной отказа покупке подержанных автокресел, является безопасность. Правильное использование автокресла может снизить риск смерти ребенка в ДТП до 71%.

Когда дело доходит до подержанных автокресел, вы не можете быть на 100% уверены, что оно не попадало в аварию (что делает его неэффективным), или его срок годности не вышел (да, автокресла имеют срок годности).

Детское автокресло (фото: Facebook)

Матрасы и подушки

Покупая подержанный матрас, вы рискуете занести домой постельных клопов. Мало того, не забывайте о пылевых клещах и их результатах жизнедеятельности.

Дыша этими "бонусами" после покупки подержанных подушек или матраса, вы рискуете получить аллергию и астму.

Подушки на матрасе (фото: Facebook)

Мягкая мебель и деревянная фурнитура

Совершенно обескураженны мыслью о постельных клопах? Они есть во всех тканях, которые редко проходят термическую или химическую чистку.

В мягкой мебели, купленной после кого-то, также могут жить пылевые клещи и постельные клопы, а внутри могут жить и другие вредители и даже тараканы из прошлого дома, или их яйца. Поэтому обязательно проведите паровую дезинфекцию подобных вещей или не покупайте их вообще.

Специалисты утверждают, что деревянные комоды также могут содержать крошечных кровососущих созданий. По некоторым данным, постельные клопы могут жить в трещинах и щелях деревянной мебели до 18 месяцев. Дважды подумайте, прежде чем покупать журнальный столик или другую фурнитуру по "сладкой" цене.

Деревянная мебель с мягкой обшивкой (фото: Facebook)

Шины

Использованные шины представляют угрозу вашей жизни и безопасности других участников движения. Все потому, что вы не можете проверить, как они использовались раньше. По данным Consumer Reports, использованные шины могли использовать с нарушениями, как:

перегрузка

недостаточное давление

превышение скорости

Все это может вызвать непоправимые внутренние повреждения, которые не видны невооруженным глазом. Даже если ими осторожно пользоваться, шины со временем стареют и деградируют. Такая экономия точно не стоит безопасности.

Употреблении шины (фото: pixabay)

Духи

Помимо очевидного риска приобретения поддельных флаконов есть простой аргумент, что духи довольно быстро портятся. Солнечный свет и тепло могут резко сократить и без того короткий срок годности духов.

Открытые духи (фото: pixabay)

Детские кровати

В 2011 году стандарты безопасности детских кроваток кардинально изменились. Согласно New York Times, производителям пришлось прекратить продажу очень популярных в то время детских кроваток, усовершенствовать фурнитуру, укрепить рейки для кроватей и опоры для матрацев, а также более строго тестировать продукцию.

Многие из старых моделей производятся и продаются в новом облике, что уж говорить о б/у кроватках.

Детская кровать (фото: pixabay)

Велосипедный шлем

Когда велосипедный шлем попал в аварию, он больше не обеспечивает должной защиты. Также шлемы портятся со временем просто из-за воздействия озона и солнечного света. На хороший шлем стоит потратить деньги.

Велосипедный шлем (фото: pixabay)

Шляпы и обувь

Большинство предметов одежды можно без проблем вымыть и продезинфицировать, но есть два больших исключения: это головные уборы и обувь. В обуви могут образовываться плесень и грибок, а грязные головные уборы могут привести к инфекциям кожи головы.

Подержанная обувь (фото: pixabay)

Увлажнитель воздуха

Во время использования этого прибора происходит накопление бактерий и грибков, которые вместе с воздухом затем попадают в ваши легкие. Покупая увлажнитель не "первой свежести", существует риск заболевания.

Для полезного использования следует проводить периодическую очистку и дезинфекцию согласно инструкции.

Увлажнитель воздуха (фото: pixabay)

Микрофоны и наушники

С точки зрения гигиены - применяемая гарнитура олицетворяет источник бактерий. Ведь за сеткой микрофона или наушника может скапливаться множество бактерий, которые попадают туда вместе с влагой и в результате плохой вентиляции активно размножаются.

Некоторые бактерии отличатся живучестью и могут навредить вашему здоровью.

Гарнитура (фото: pixabay)