Под Винницей учительница умерла после конфликта с отцом ученицы

Учительница умерла после конфликта с родителями под Винницей (коллаж: РБК-Украина)

Сразу после нападок агрессивного мужчины учительницу увезла скорая

У 46-летней учительницы из села Гнатков Томашпольского района Винницкой области произошел инсульт после конфликта с отцом ученицы школы, в которой она работала. Через 17 дней она умерла в больнице, сообщает "33 канал".

Надежда Кушнир, мать учительницы Олейник Светланы Ивановны, рассказывает, что в ноябре на уроке физкультуры дети играли с мячом и случайно ударили им в ухо пятиклассницы Полине. Девочка попросила полить его холодной водой. Но Светлана советовала дождаться их учительницы, боялась оставлять других учеников самих. На это ребенок обозвала педагога "слабой на голову". После того Светлана подошла к девочке и легонько взяла ее за кофточку.

Ребенок побежал жаловаться своей родной тете Марине Александровне, которая работала в школе психологом. Она прибежала и при всех детях стала ссориться со Светланой и унижать. Но учительница не хотела конфликтов и попросила прощения у Полины. Все было нормально до тех пор, пока 3 декабря с заработков не вернулся отец девочки Сергей и пришел в учебное заведение.

Учительница умерла после конфликта с родителями под Винницей (фото: 33kanal.com)

Очевидцы рассказали, что мужчина таскал учительницу за рукав и требовал, чтобы она еще раз попросила прощения у детей. В конце концов, они пошли в кабинет директрисы. Уже там девочка стала жаловаться, что после того как Светлана взяла ее за кофточку, на животе образовалось белое пятнышко. Хотя никакой экспертизы никто не делал и не зафиксировано телесных повреждений.

Отец Сергей сильно кричал и размахивал кулаками. Мужчина даже замахивался, но директор вовремя стала между ними и разняла. Светлана покраснела как рак и ушла. Хотела взять рассчет, потому что отец ученицы требовал только увольнение. После этого Светлана села в классе писать объяснительную записку, через несколько минут у нее упала ручка и достать она ее уже не могла.

В медучреждении Светлана Олейник провела 17 дней. В сознание не приходила. В последние дни жизни была высокая температура, обкладывали льдом. Накануне ноги укрылись трупными пятнами. Утром 20 декабря сердце Светланы остановилось.

Родные учительницы, все это время требуют справедливого расследования ситуации, но в официальной справке указано, что причиной смерти стал гипертонический криз. Они уже готовят заявление в полицию и прокуратуру, ведь не согласны с выводами специалистов и считают, что учительницу до такого состояния довели.

Кстати, взбешенные родители в одной из школ устроили чудовищную расправу над пятикласником за то, что он терроризировал своих одноклассников.

Также мы сообщали, что родители, которые планируют повести сына в первый класс шокированы тем, что в школе нет туалета - вместо него дыры на улице.