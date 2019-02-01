Вирус Эбола: названо шокирующее число жертв за полгода

Коллаж РБК-Украина

Зарегистрирована вторая сильная вспышка этого заболевания

Медики зафиксировали вторую масштабную вспышку вируса Эболы. За последние полгода жертвами этого вируса стало 740 человек. Об этом информируют на сайте ООН.

Медики зафиксировали вторую масштабную вспышку Эболы в Демократической Республике Конго. По данным ООН, за последние полгода опасным вирусом заразились 740 человек, из них треть – это дети. Более половины случаев закончились летальным исходом. На данный момент погибших уже 460 человек.

Организация ЮНИСЕФ и правительство Конго отмечают, что они предпринимают все действия, чтобы остановить эту вспышку. Известно, что в трех городах распространение вируса уже взяли под контроль.

"Нам удалось взять заболевание под контроль в Мангине, Бени и Команде, однако в Бутембо – из-за постоянных перемещений населения и отсутствия профилактических мер – вирус продолжает распространяться. Мы расширяем свои операции и отправляем дополнительные бригады медперсонала в Бутембо и Катву, на которые в последние недели приходится 65 процентов новых случаев Эболы", – рассказал представитель ООН в Демократической Республике Конго Жанфранко Ротильяно.

Он объяснил, что большинство жителей республики практически ничего не знают об этом вирусе и не отдают себе отчет в том, насколько он опасен.

Данная вспышка этого вируса не первая в Конго, но после эпидемии Эболы в 2014-2016 годах, эта является самой масштабной.

Вирус Эбола – это один из самых опасных вирусов в мире. Он передается при прямом контакте с кровью, выделениями и другими жидкостями инфицированного человека.

По словам ученых, через воздух этот вирус не передается. Это вирус-мутант, который сочетает в себе вирусы, которые поражают легкие, вирусы кори и бешенства. Инкубационный период длится от 2 до 21 дня. У заболевших внезапно поднимается температура тела, наблюдается общая слабость, боль в мышцах, рвота, диарея, сыпь, нарушается работа почек и печени.

Впервые этот вирус был обнаружен в 1976 году. И вакцин против этого заболевания на данный момент не существует. По данным ООН жертвами вируса за все годы стало более 30 тысяч человек, треть заболеваний закончилась летальным исходом.

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