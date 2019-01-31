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Смертельная угроза: эксперты объявили о надвигающейся пандемии неизлечимой болезни

STYLERЖизнь    31.01.2019 - 09:25
Смертельная угроза: эксперты объявили о надвигающейся пандемии неизлечимой болезни
Коллаж РБК-Украина

За последние 15 лет количество заболевших удвоилось

Ученые бьют тревогу из-за учащения случаев болезни Паркинсона в мире. Так, по прогнозам к 2040 году можно будет говорить о пандемии. Эксперты говорят о проблемах, которые нужно преодолеть, чтобы предотвратить или хотя бы замедлить надвигающуюся угрозу, пишет западное издание "IOS Press".

Ранее болезнь Паркинсона (БП) была редким заболеванием. Однако демография и побочные продукты индустриализации в настоящее время способствуют надвигающейся пандемии, утверждают эксперты.

Сегодня болезнь является самым быстро растущим неврологическим расстройством в мире. Она медленно прогрессирует, влияет на движение, мышечный контроль и равновесие, а также на психическое состояние человека.

Согласно статистике, с 1990 по 2015 год число людей с БП удвоилось во всем мире и превысило шесть миллионов. Прогнозируется, что в основном из-за старения эта цифра удвоится к 2040 году, превысив 12 миллионов.

Смертельная угроза: эксперты объявили о надвигающейся пандемии неизлечимой болезни

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Заболеваемость БП увеличивается с возрастом, а поскольку население мира стареет, растет и частотность возникновения заболевания.

Побочные продукты индустриализации - пестициды, растворители и тяжелые металлы также являются факторами риска, согласно последним исследованиям.

К слову, недавно мы писали об опасных осложнениях от кори, которые могут привести к летальному исходу.

Напомним, мы сообщали о том, что во Львовской областной 16-летняя девушка впала в кому из-за осложнений от кори.

А также публиковали новость о том, что во Львовской области мужчина заразился опасной инфекцией - это второй случай заболеваемости у взрослых за последние десять лет. 

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