Вийшов аудіосеріал про людей, які захищали Ірпінь від російської навали

"Нашим завданням було зосередитися на розповідях героїв нашого проєкту, створити дуже особистий досвід, ніби ви сидите поруч й уважно їх слухаєте", - додають вони.

В "Опорі" звучать чотири реальні історії та голоси бійців ЗСУ, які розповідають про життя і службу під час оборони Ірпеня. Серед них: Антон Голобородько, Юрій Гудименко, Василь Залевський, Єгор Соболєв.

"Війна за нашу незалежність триває, все швидко змінюється і багато деталей поступово стираються з пам'яті. Однак те, що відбувалося на початку повномасштабного вторгнення, було унікальним. 24 лютого люди, різні за віком, статтю та досвідом, взяли до рук зброю. Фермери, бізнесмени, журналісти, будівельники, програмісти - люди різних професій - відклали все і пішли захищати свою землю. Для більшості це був перший такий досвід. Це все потрібно зафіксувати. Тому те, як ми в Ірпені обороняли столицю - це важливий епізод нашої історії", - коментує Голобородько.

Додамо, що виробництво ініційованого військовими проєкту тривало чотири місяці, записи героїв проходили в Києві.

Тривалість аудіосеріалу - приблизно 60 хвилин. На слухачів чекає три епізоди:

про те, як герої потрапили до війська й опинилися в Ірпені

про їхні будні під час оборони міста

про людей - цивільних і військових - з якими у ті тижні було повʼязане їхнє життя.

Зараз послухати "Опір" можна за посиланням.